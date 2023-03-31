Белорусы взяли взаймы рекордную сумму денег 1 31.03.2023, 8:05

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Количество кредитов в банках резко увеличилось.

Жители Беларуси стали активнее брать банковские кредиты в начале 2022 года. В январе-феврале они получили от банков 1,65 млрд рублей кредитов, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика Нацбанка.

В феврале белорусы взяли в банках 851,1 млн рублей кредитов, что на 6,8 больше, чем в январе. В сравнении с февралем 2022 года объем кредитования вырос на 17,7%.

За два месяца белорусы получили 1,4 млрд рублей потребительских кредитов, что на 20,5% больше прошлогодних объемов. Кредитование недвижимости для физлиц увеличилось на 18,6%.

Общий объем задолженности белорусов перед банками на 1 марта составила 17,12 млрд рублей. Он вырос за месяц на 100 млн рублей. В сравнении с аналогичной датой 2022 года долги белорусов выросли на 4%.

Просроченная задолженность физлиц перед банками составляет 36,9 млн рублей. Она выросла за феврале на 0,2 млн рублей, а за год — на 5,4 млн рублей.

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