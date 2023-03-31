Разоблачена деятельность секретной лаборатории ФСБ 1 31.03.2023, 9:56

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Произошла утечка документов из фирмы, обслуживающей Минобороны и спецслужбы РФ.

ФСБ, Минобороны и СВР пользуются услугами московской IT-компании «Вулкан», которая разработала для них программное обеспечение для изоляции интернета, слежки за пользователями, кибератак и управления фабрикой троллей, пишут «Важные истории» со ссылкой на утечку документов указанной фирмы. Полученные сведения изучили 12 изданий.

Основателями «Вулкана» являются Антон Марков и Александр Иржавский. На сайте указано, что компания занимается анализом защищенности аппаратных и программных комплексов, а также исследованием безопасности микроэлектронных устройств. В ней работает более 130 человек, в 2021 году ее выручка превысила миллиард рублей.

Среди клиентов «Вулкана» — войсковая часть 33949, под которой скрывается одно из ключевых подразделений СВР. Только за последние три года она перечислила компании более 200 миллионов рублей за разработку различных программ в рамках гособоронзаказа.

Другой клиент — войсковая часть 64829 или Центр информационной безопасности ФСБ, известный тем, что под его прикрытием работают многие хакеры. Служившие там офицеры ФСБ были недавно осуждены за госизмену. За последние три года «Вулкан» получил от службы более 100 миллионов рублей.

Для Минобороны РФ компания разрабатывала софт под шифром «Амезит». Согласно документации, он следит за всеми пользователями интернета на заданной территории и блокирует «нежелательные» сайты, навязывая вместо них пропагандистские статьи, раскрученные ботами.

Функционал «Амезита» позволяет «в один клик» создать сотни фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Twitter, YouTube, а затем «поручить» им различные задания: публиковать посты и видео, комментировать, лайкать, накручивать просмотры статьям.

По словам опрошенных изданием экспертов по информационной безопасности, «Амезит» создавали для использования за рубежом, в том числе в Украине. Одним из главных условий работы комплекса был физический доступ к телекоммуникационному оборудованию.

Из документов выяснилось, что система применялась в 2017 году во время парламентских выборов в Армении — тогда десятки аккаунтов распространяли фейковый документ, согласно которому США якобы вмешивались в процесс голосования. Помимо этого, троллей использовали в кампании против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и после убийства командира спецрезерва Главного управления разведки Украины полковника Максима Шаповала. В последнем случае боты создали одинаковые посты со ссылкой на конспирологическую статью во «ВКонтакте», где утверждалось, что военного убили его же коллеги.

Несмотря на связь с российскими силовыми ведомствами, «Вулкан» не находится ни в каких в санкционных списках. Руководство компании на вопросы журналистов отвечать отказалось.

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