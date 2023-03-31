Минчанка случайно поцарапала дорогое авто пакетом с одеждой 21 31.03.2023, 10:07

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фото: otomoto

Теперь должна выплатить более трех тысяч рублей.

Читательница abw.by Ольга на парковку возле ТЦ «Корона» в Минске приехала после работы, ушла за покупками, а когда вернулась, ее ждал «сюрприз». Пришлось разбираться в суде.

«Заметила, что «прошлась» пакетом по моей машине, и даже остановилась…»

Ольга вспоминает, что в торговом центре пробыла около 40 минут, дело было пятничным вечером. Вернулась к машине, а на пассажирской двери – царапина.

«Обратилась к сотрудникам охраны торгового центра с просьбой посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но мне посоветовали вызвать наряд милиции для осмотра повреждений, причиненных моему автомобилю. Сами записи предоставляют только по запросу правоохранителей».

Сотрудники милиции приехали через 20 минут, приняли у Ольги заявление с просьбой установить, кто повредил автомобиль, провели осмотр места происшествия и опросили сотрудника охраны. После этих процедур ей сказали ехать домой и ждать результатов проверки – «вам позвонят».

«Через две недели действительно позвонил сотрудник и представился участковым инспектором милиции, – объясняет Ольга. – Он сказал, что милиция нашла того, кто поцарапал мой автомобиль. Оказалось, молодая девушка с двумя пакетами пыталась протиснуться между припаркованными автомобилями. Она заметила, что «прошлась» пакетом по моей машине, и даже остановилась и стала осматривать повреждения передней двери. Постояла, посмотрела, покрутилась вокруг, села в свою машину и покинула парковку. «Номера» автомобиля были хорошо видны, именно поэтому ее достаточно быстро установили. По словам сотрудника милиции, она сначала отрицала свою вину, мол, не я, и все тут, но после того, как ей показали запись с наружных камер торгового центра, отпираться перестала и созналась. «Да была там, да задела, да увидела, что произошло, но думала, что этого не заметят» – такие вот, в общем, показания она дала.

Конечно же, ни о каком ДТП речи быть не могло, правоохранители мне так сразу и сказали. Но, по их словам, можно обратиться в суд и попробовать взыскать причиненный мне вред. Материалы проверки по запросу суда предоставят, если понадобится».

По словам Ольги, ремонт потянул почти на 1900 рублей, поскольку машина новая и не из дешевых. Владелица автомобиля получила на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и калькуляцию ущерба от СТО официального дилера, а затем позвонила виновнице. Однако та выплачивать деньги отказалась.

«В пакетах не было острых предметов»

Так стороны дошли до суда. На первом заседании сторонам предложили договориться мирным путем, но ответчица сказала, что она такие деньги за царапину на машине платить не будет, и попросила провести независимую экспертизу. Суд ей в этом отказал, поскольку предоставленных и заверенных официальным дилером документов для определения размера вреда достаточно.

Из судебного решения (выдержки):

«В заявлении суду истец указала, что ответчик неумышленно повредила ее автомобиль Mitsubishi ASX, который находился на парковке торгового центра, в результате чего образовалась царапина в виде непрерывной линии длиной 65 сантиметров, которая захватывает переднюю водительскую и заднюю пассажирскую двери.

Истцом было подано заявление в территориальное РУВД, по результатам рассмотрения которого было установлено, что вред транспортному средству причинен ответчиком. Из объяснений следует, что она не обратила внимания, как поцарапала автомобиль, указала, что нанесла повреждение не умышленно, а по неосторожности.

Согласно справке ориентировочная стоимость ремонтно-восстановительных работ с учетом стоимости материалов и НДС составит 1900 рублей.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования, ответчик требований не признала.

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению».

Суд решил, что согласно нормам Гражданского кодекса лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения причиненных ему убытков (ст.14 ГК). На основании ст. 933 вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

«Было странно на суде слышать доводы ответчицы о том, что она призналась в причинении повреждений под давлением, – удивляется Ольга. – Мол, поцарапать мою машину она не могла, так как в пакетах были только купальники, никаких острых предметов. Суд счел, что это не свидетельствует об отсутствии вины. Вот и придется теперь ей выплатить мне как сумму ущерба, так и деньги, потраченные на адвоката. Его услуги за время судебного процесса стоили мне 1200 рублей».

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