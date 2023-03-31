Белорус вез на поезде из Нидерландов в Германию 300 тысяч евро 3 31.03.2023, 10:16

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С паспортом и визой у него все было в порядке.

На границе Германии и Нидерландов задержали 38-летнего белоруса, который вез в своем багаже около 300 тысяч евро. На сообщение немецкой полиции обратило внимание издание «Беларусь и мир».

Гражданина Беларуси с крупной денежной контрабандой задержала немецкая полиция. Это произошло утром 29 марта на станции города Бад-Бентхайм на севере Германии.

Белорус ехал на поезде из Нидерландов в сторону Берлина и попал под проверку. С паспортом и визой у него все было в порядке. На вопрос, имеет ли он при себе оружие, наркотики или денежную сумму в размере 10 тысяч евро и более, подлежащую декларированию, наш соотечественник ответил отрицательно.

Однако при досмотре багажа правоохранители обнаружили у него в сумке для туалетных принадлежностей несколько пачек банкнот, а в спортивной сумке — два пухлых пластиковых пакета, набитых купюрами.

Деньги были изъяты, возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег, проводится расследование.

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