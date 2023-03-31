Эксперты назвали, что чаще всего становится причиной для замены смартфона 1 31.03.2023, 10:55

Независимо от своей цены любой смартфон имеет ограниченный срок службы.

Аналитики из Green Smartphones опросили более двух тысяч британцев, чтобы выяснить, каковы основные причины, по которым они решили обновить свой смартфон.

Оказалось, что чаще всего (33%) пользователи смартфонов меняют свои гаджеты из-за проблем с зарядкой. И это имеет смысл; в конце концов, телефон, который не может заряжаться, бесполезен, говорится в заметке, пишет «Униан».

Отмечается, что наиболее распространенная причина, по которой телефон перестает заряжаться, заключается в том, порт зарядки засорился мусором, и кабель не может нормально войти в него. Поэтому прежде чем выбросить казалось бы неработающий телефон, рекомендуется сперва проверить гнездо зарядки телефона на предмет пыли или пуха. Также возможно, что аккумулятор просто отжил свое и пора бы его поменять.

Вторая по популярности (10%) причина отказа от смартфона – сломанный тачскрин.

Чуть реже пользователи сталкиваются с такими неполадками, как отказ динамика и чрезмерный перегрев устройства (по 9%).

Среди других проблем: сломанный микрофон (8%), слишком быстро разряжающийся аккумулятор, неработающая камера и невозможность подключения к сети Wi-Fi (по 7%).

Что примечательно, реже всего (около 1%) владельцы смартфонов отказываются от гаджета из-за проблем с GPS или беспроводной зарядкой.

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