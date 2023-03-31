Помидоры по цене отборной говядины: почем сейчас овощ в магазинах Минска 1 31.03.2023, 11:24

На полках магазинов дефицит белорусской продукции.

На днях представитель Минсельхозпрода заявил, что проблема нехватки отечественных томатов и огурцов в межсезонный период будет «решена». А пока на полках мы наблюдаем дефицит белорусской продукции в этом сегменте, пишет tochka.by.

Начальник главного управления растениеводства Николай Лешик отметил, что сейчас нехватка белорусских овощей в холодный период составляет 11 тыс. тон томатов и 2 тыс. тонн огурцов. А причина – недостаточные мощности тепличных комбинатов.

Сейчас поднят вопрос дополнительной досветки имеющихся теплиц. Но для полного решения проблемы с нехваткой местных овощей в зимний сезон нужно модернизировать около 44 га теплиц. Правда, когда это будет сделано – чиновник не уточнил.

Между тем, цены на продукты продолжают прыгать. Журналисты решили посмотреть сами, сколько же стоят сейчас дорожающие томаты в минских магазинах и в доставке. Похоже, весенние цены на овощ бьют даже зимние рекорды.

Почти 22 рубля за кило томатов

В одном из минских гипермаркетов Prostore кило помидор белорусского производителя стоит почти Br22.

На ценнике написано, что это томат черри, но по внешнему виду он больше похож на помидор классический. Точная стоимость за кило – Br21,80.

Рядом – томат черри удлиненный, тоже белорусский. Был по цене Br22,52 за кило, сейчас на скидке – Br19,99.

Как вариант – томат розовый из Беларуси за Br14,30 за килограмм.

Удивительно, но томаты из Туркменистана оказались на прилавке самыми дешевыми. Кило стоит Br12,22.

В супермаркете «Санта» на Каменной горке продают томат сливка из Азербайджана по Br12,99 за кило.

Томат на ветке из Азербайджана стоит чуть дешевле – Br11,99.

Рядом есть желтые и красные российские помидоры в упаковке 350 г. Цена – Br5,59 в обоих случаях. То есть за кило нужно отдать Br15,97.

В гипермаркете Green тоже разнообразие томатов, в том числе и ценовое. Так, кило помидор сливка из Армении стоит Br14,23.

Кило черных томатов «Икрам» из Турции продают по Br16,52, а сливовидные желтые из России реализуют за Br19,99.

Самыми дешевыми оказались красные турецкие томаты «Икрам» – Br10,32 за кг.

Цена в доставке

Посмотрим, почем продают томаты в интернет-магазинах. Отметим, что не во всех доставках в момент написания материала были овощи отечественного производителя.

В «Е-доставке» предлагают девять видов томатов. Кило российских продают по цене 12,49. Сливка из Азербайджана чуть дешевле – 11,99 за кило. За такую же цену продают и туркменские помидоры.

Фасованный белорусский томат «Кумато» в упаковке 350 г отдают по Br6,85, то есть кило – Br19,57.

Марокканский черри микс 250 г в "Е-доставке" обойдется покупателю в Br8,10. А упаковка черри 250 г. из Ставрополья – Br8,55.

Белорусские черри на ветке за 250 г в упаковке стоят Br9,99.

В доставке «Гиппо» предлагают один вариант свежего томата от турецкого производителя – за кило просят Br10,56.

В доставке «Алми» насчитали восемь видом томатов.

Туркменские томаты реализуют по Br9,99 за кг. И это самый дешевый вариант. Турецкий коктейльный томат стоит Br10,99 за кг. Российские помидоры реализуют по Br12,99 за килограмм.

Есть еще вариант – томат коктельный сливовидный красный на ветке. За полкило просят Br12,99, а за кило – Br25,98

Обращаем внимание, что цены на один и тот же продукт в доставке и в магазинах одной и той же сети могут несколько отличаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».