закрыть
31 марта 2023, пятница, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из-за санкций белорусские лесхозы продают лес Китаю за копейки

  • 31.03.2023, 11:42
Из-за санкций белорусские лесхозы продают лес Китаю за копейки

Лесная отрасль в упадке.

На примере Чаусского лесхоза можно просмотреть всю печальную статистику лесной отрасли. Об этом пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Экспорт переориентирован на Китай, где цены ниже в 1,5 раза, а доставка оплачивается за счёт лесхоза.

Весь экспорт упал в натуральном выражении в 1,6 раза, в денежном — 1,3 раза.

Из-за тяжёлого финансового положения лесхоз отказался от закупки служебных автомобилей, радиостанций и охотничьих принадлежностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко