Из-за санкций белорусские лесхозы продают лес Китаю за копейки 31.03.2023, 11:42

Лесная отрасль в упадке.

На примере Чаусского лесхоза можно просмотреть всю печальную статистику лесной отрасли. Об этом пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Экспорт переориентирован на Китай, где цены ниже в 1,5 раза, а доставка оплачивается за счёт лесхоза.

Весь экспорт упал в натуральном выражении в 1,6 раза, в денежном — 1,3 раза.

Из-за тяжёлого финансового положения лесхоз отказался от закупки служебных автомобилей, радиостанций и охотничьих принадлежностей.

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