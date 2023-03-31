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В Гомеле случайно «засветили» российские ракеты

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  • 31.03.2023, 11:57
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В Гомеле случайно «засветили» российские ракеты

Стало известно, что российские самолеты Ан-124 доставляют в город в последние дни.

Гомельские милиционеры отчитались о репрессиях и случайно показали российские ракеты, пишет «Флагшток». На опубликованном сегодня видео рассказывается о задержании «спящей ячейки экстремистов». Захват одного из граждан проводится подразделением омона в административном здании гомельского аэропорта.

На милицейской съёмке на заднем плане хорошо видны два ракетных комплекса. Ракеты на колесном шасси находятся около взлетной полосы. Вероятно, это ЗРК С300/С400 — система ПВО, которая также применяется для нанесения ударов по Украине.

Таким образом милиционеры сами ответили на вопрос, что российские военно-транспортные самолеты Ан-124 доставляют в Гомель в последние дни.

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