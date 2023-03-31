К какой войне готовится Китай

К какой войне готовится Китай4
- Антон Ганоцкий, УНИАН
- 31.03.2023, 12:30
- 3,388
Многое зависит от США.
Президент Китая заговорил о подготовке к войне. Эту тему он затронул уже в четырех последних выступлениях. В частности, на ежегодном собрании парламента КНР и высшего политического консультативного органа.
В целом в этих заявлениях говорится о подготовке к глобальному противостоянию КНР со США. Ведь между двумя странами довольно напряженные отношения. Возникновение прямого конфликта вокруг Тайваня на данный момент - наиболее вероятный сценарий. Хотя речь идет не только о Тайване. Надо отметить и Южнокитайское море, где КНР проводит широкую экспансию.
Ранее распространялась информация о том, что китайский лидер якобы дал приказ своей армии к 2027-му году приготовиться к нападению на Тайвань
И стоит говорить не только о конвенционной войне, но и о противостоянии в технологической и экономической сферах. Си Цзиньпинь еще с 2015-го года говорил о том, что КНР должна готовиться к борьбе. То есть тезисы о подготовке к будущим конфликтам озвучивались Пекином и ранее.
Сегодня же Китай пытается расшириться как в экономическом, так и территориальном плане. Понятно, что на это расширение будет ответ. Китай сейчас имеет много конфликтных точек. Это не только США, но и Индия, Вьетнам и даже Япония. Поэтому речь идет об общей готовности страны к борьбе на всех фронтах. Поэтому, по моему мнению, похожие заявления будут звучать от КНР и в дальнейшем.
Ранее распространялась информация о том, что китайский лидер якобы дал приказ своей армии к 2027-му году приготовиться к нападению на Тайвань. А после последнего съезда Коммунистической партии Китая все идет к тому, что Пекин меняет вектор на все более агрессивное поведение на внешней арене.
Все это укладывается в идеологическую повестку дня Си Цзиньпиня - о возрождении Китая. Но единственная возможность воссоединиться с Тайванем - это прямое вторжение.
Именно российско-украинская война показала Пекину, что воевать можно и конвенционными методами, даже с ядерной державой. То есть в КНР предполагают, что можно столкнуться с американцами. И не факт, что это приведет к ядерному апокалипсису.
Американские эксперты в Вашингтоне также прекрасно понимают, что традиционная война вполне возможна. Поэтому к этому активно готовятся как КНР, так и США. Является ли этот конфликт необратимым, трудно сказать на этом этапе. Но вторжение Китая на Тайвань с каждым годом становится все более вероятным.
Американский генерал Марк Милли на днях подчеркнул, что национальная цель Китая - догнать и превзойти Соединенные Штаты в военном плане. При этом, по мнению Милли, Китай будет создавать проблемы для мировой безопасности на протяжении многих лет - вместе с Россией и Ираном. Действительно, если Китай решится на военную эскалацию на Тайване, Россия может «вмешаться», и тогда российско-китайское военное объединение будет сформировано де-факто. Скорее всего, к ним также может присоединиться Иран.
Однако, по моему мнению, китайцы рассматривают военное объединение с такими странами только в кризисной ситуации. На данный момент все же следует помнить о традиции китайской внешней политики - прагматичности и неприятии таких союзов, которые к чему-то обязывают.
Увидим ли мы какую-то эскалацию в ближайшее время, вполне может зависеть от США. Например, сейчас в Соединенные Штаты полетела президент Тайваня Цай Инвэнь. Если она встретится с официальными лицами США, то Китай будет вынужден на это ответить. Отношения США и КНР снова ухудшатся.
Речь может идти как о мягкой экономической блокаде, так и о других, более жестких сигналах. В частности, имею в виду высокую вероятность военных учений или военных маневров вокруг острова (все то, что делал Китай в прошлом году во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань).
Но, кроме того, Китай может ответить Соединенным штатам увеличением поддержки России. Возможно, даже в военном плане. И хотя такая военная поддержка все равно будет минимальной, однако позволит Пекину и в дальнейшем использовать Россию для шантажа Соединенных Штатов в вопросе Тайваня.
Антон Ганоцкий, УНИАН