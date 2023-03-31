К какой войне готовится Китай 4 Антон Ганоцкий, УНИАН

31.03.2023, 12:30

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Многое зависит от США.

Президент Китая заговорил о подготовке к войне. Эту тему он затронул уже в четырех последних выступлениях. В частности, на ежегодном собрании парламента КНР и высшего политического консультативного органа.

В целом в этих заявлениях говорится о подготовке к глобальному противостоянию КНР со США. Ведь между двумя странами довольно напряженные отношения. Возникновение прямого конфликта вокруг Тайваня на данный момент - наиболее вероятный сценарий. Хотя речь идет не только о Тайване. Надо отметить и Южнокитайское море, где КНР проводит широкую экспансию.

Ранее распространялась информация о том, что китайский лидер якобы дал приказ своей армии к 2027-му году приготовиться к нападению на Тайвань

И стоит говорить не только о конвенционной войне, но и о противостоянии в технологической и экономической сферах. Си Цзиньпинь еще с 2015-го года говорил о том, что КНР должна готовиться к борьбе. То есть тезисы о подготовке к будущим конфликтам озвучивались Пекином и ранее.

Сегодня же Китай пытается расшириться как в экономическом, так и территориальном плане. Понятно, что на это расширение будет ответ. Китай сейчас имеет много конфликтных точек. Это не только США, но и Индия, Вьетнам и даже Япония. Поэтому речь идет об общей готовности страны к борьбе на всех фронтах. Поэтому, по моему мнению, похожие заявления будут звучать от КНР и в дальнейшем.

Ранее распространялась информация о том, что китайский лидер якобы дал приказ своей армии к 2027-му году приготовиться к нападению на Тайвань. А после последнего съезда Коммунистической партии Китая все идет к тому, что Пекин меняет вектор на все более агрессивное поведение на внешней арене.

Все это укладывается в идеологическую повестку дня Си Цзиньпиня - о возрождении Китая. Но единственная возможность воссоединиться с Тайванем - это прямое вторжение.

Именно российско-украинская война показала Пекину, что воевать можно и конвенционными методами, даже с ядерной державой. То есть в КНР предполагают, что можно столкнуться с американцами. И не факт, что это приведет к ядерному апокалипсису.

Американские эксперты в Вашингтоне также прекрасно понимают, что традиционная война вполне возможна. Поэтому к этому активно готовятся как КНР, так и США. Является ли этот конфликт необратимым, трудно сказать на этом этапе. Но вторжение Китая на Тайвань с каждым годом становится все более вероятным.

Американский генерал Марк Милли на днях подчеркнул, что национальная цель Китая - догнать и превзойти Соединенные Штаты в военном плане. При этом, по мнению Милли, Китай будет создавать проблемы для мировой безопасности на протяжении многих лет - вместе с Россией и Ираном. Действительно, если Китай решится на военную эскалацию на Тайване, Россия может «вмешаться», и тогда российско-китайское военное объединение будет сформировано де-факто. Скорее всего, к ним также может присоединиться Иран.

Однако, по моему мнению, китайцы рассматривают военное объединение с такими странами только в кризисной ситуации. На данный момент все же следует помнить о традиции китайской внешней политики - прагматичности и неприятии таких союзов, которые к чему-то обязывают.

Увидим ли мы какую-то эскалацию в ближайшее время, вполне может зависеть от США. Например, сейчас в Соединенные Штаты полетела президент Тайваня Цай Инвэнь. Если она встретится с официальными лицами США, то Китай будет вынужден на это ответить. Отношения США и КНР снова ухудшатся.

Речь может идти как о мягкой экономической блокаде, так и о других, более жестких сигналах. В частности, имею в виду высокую вероятность военных учений или военных маневров вокруг острова (все то, что делал Китай в прошлом году во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань).

Но, кроме того, Китай может ответить Соединенным штатам увеличением поддержки России. Возможно, даже в военном плане. И хотя такая военная поддержка все равно будет минимальной, однако позволит Пекину и в дальнейшем использовать Россию для шантажа Соединенных Штатов в вопросе Тайваня.

Антон Ганоцкий, УНИАН

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