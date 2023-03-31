«После того как водителю Toyota посигналили, он включил режим «учителя» 3 31.03.2023, 12:43

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Видеофакт из Могилева.

Эпидемия «учительства» распространилась и на регионы. В кадре свежей записи — Могилев и Toyota. «Водитель совершил перестроение на перекрестке, создал аварийную обстановку, вынудив меня снизить скорость и изменить направление движения», — прокомментировал «Онлайнеру» автор записи. Последовала разрешенная ПДД реакция — подача сигнала. И после этого началось.

«После того как водителю Toyota посигналили, он, видимо, обиделся и включил режим «учителя», — дополнил наш читатель. — Опередил весь поток по левой полосе, явно специально перестроился в правую, в которой ехал я, и стал снижать скорость. Своим резким торможением он создал аварийную обстановку еще раз».

Автор видео утверждает, что отправил ролик в ГАИ, однако ответа пока не получил.

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