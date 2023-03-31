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Белорус доказал, что черепаха может доставить письмо быстрее почты

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  • 31.03.2023, 13:29
Белорус доказал, что черепаха может доставить письмо быстрее почты

Житель Дрогичина рассказал, как ему доставляли письмо из соседнего города.

Неисповедимы пути Господни, так и необъяснимы маршруты доставки корреспонденции почтой из Иваново в Дрогичин Брестской области. Житель Дрогичина сделал вычисления, согласно которым доказал, что черепаха могла бы доставлять письма быстрее почты.

Житель Дрогичина Сергей рассказал интернет-ресурсу «Ганцавіцки час», как доставляли ему письмо из соседнего города Иваново Брестской области.

Почта проигрывает в скорости черепахе

24 марта 2023 года ему отправили письмо из города Иваново. Письмо пришло к нему 28 марта.

Сергей говорит, что за 5 дней даже черепаха доставила бы ему письмо быстрее почты. Для убедительности он представил свои расчеты.

• Согласно картам Google, между Иваново и Дрогичином 26 километров расстояния. Также, Google сообщает, что преодолеть расстояние от Иваново до Дрогичина на авто можно за 24 минуты.

• Гепард — самое быстрое животное. Может разгоняться до 120 км/ч. Он принес бы письмо за 13 минут.

• Даже если идти пешком, письмо можно принести быстрее. Согласно расчетов Google, 5 часов 20 минут нужно идти без остановок из Иваново в Дрогичин.

• И вы не поверите! Сухопутная черепаха носится в среднем со скоростью около 5 км/ч. Даже она принесла бы письмо из Иваново в Дрогичин за 5 часов 12 минут.

• Но чтобы совсем не обижать почту, стоит признать, что садовая улитка ей в скорости проиграет. Скорость движения садовой улитки всего 0,048 км/ч. Это значит, что она несла бы письмо 22,5 дней.

Удивительный маршрут

Срок доставки расстояния, конечно же, удивил нашего читателя. Но логистика маршрута – это нечто! Сергей говорит, что «повезло, что через Брест не повезли».

«На письме оказались три круглых штампа. Один при отправлении из Иваново, 24 марта. Последний – в Дрогичине, 28 марта. Но, оказывается, 26 марта письмо еще штамповали и в городе Берёза!» – удивляется Сергей.

Получается, что письмо из Иваново ехало в Дрогичин через Берёзу.

«Я специально открыл карты гугл и убедился в том, что и так знал ранее. Дело в том, что Дрогичин находится между Иваново и Берёзой. И письмо из Иваново проехало Дрогичин, доехало в Березу, а потом снова вернулось в Дрогичин», – удивляется Сергей.

Стоит все же удивить Сергея. Его письмо имело еще более сложный маршрут. Отследив по номеру на сайте почты, оказалось, что оно побывало еще в Пинске и Барановичах.

Почему так?

Спросили об этом у сотрудника почты в Дрогичине.

«Скорее всего 24 марта письмо было принято после обеда, и почта не ушла. Это была пятница. Почта уходит 25-го из Иваново, 26-г она находится в Берёзе. Потому что мы относимся к Берёзе. У нас страховой участок находится в Берёзе. 27-го, в понедельник, у нас обменов нету с Берёзой. Потому 28 марта письмо поступило в Дрогичин, и вы получаете. Письма идут день+два. Но тут выходные».

Дрогичинская почта уже лет семь относится к Берёзе, пояснила работник почты.

Вот так выяснилась сложная логистика одного почтового отправления. Но, к сожалению, черепахи пока не научились носить почту.

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