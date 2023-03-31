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Как и где в этом году могут отдохнуть белорусы с визой и без

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  • 31.03.2023, 13:44
Как и где в этом году могут отдохнуть белорусы с визой и без

Билет в Батуми обойдется в 2119 рублей.

Турфирмы предлагают отдохнуть в Албании или Италии, но с вылетом из Варшавы или Вильнюса. «Радыё Свабода» сообщает о том, что происходит в этом году с туристическими направлениями из Беларуси.

Если ехать через турфирму

Туристические фирмы Беларуси предлагают несколько вариантов для летнего сезона. Самые распространенные - это Турция и Грузия.

Десять ночей на побережье Средиземного моря в турецком городе Кемере, который недалеко от Антальи, обойдется в 5760 рублей.

Отдых на 7 ночей в курортном городке Сиде выйдет дешевле - 1918 рублей с человека.

Второй популярный вариант - отдых в Грузии, в Батуми. Виза, как и в Турцию, сюда не нужно. За 7 ночей с перелетом из Минска просят 2080 рублей.

Другие предложения отдыха в Грузии по цене схожи.

Для владельцев виз предлагают и варианты отдыха в Европе. 14 дней в Греции на Эгейском море будут стоить 2016 рублей. Вылет из Вильнюса.

За 7-дневный отдых в Италии, в Сардинии, на берегу моря просят 2791 рублей, вылет из Варшавы.

Если ехать самостоятельно без визы

Авиасообщение Беларуси и ряда других европейских стран сейчас ограничено, поэтому и вариантов в направлениях не так много. Вылететь из Беларуси можно, например, в Египет — билет в две стороны в Каир в июне обойдется в 2650 рублей. Из Каира еще придется добираться до моря и самостоятельно искать жилье.

Вылететь также можно в Батуми в Грузию. Билет в две стороны в июне будет стоить 2119 рублей.

Есть более дорогие, но и более экзотические варианты. С пересадкой в Дубае можно улететь из Минска в Танзанию и отдохнуть на Занзибаре. Билеты в две стороны обойдутся в 2401 рубль. Виза Танзании ставится по прилету в аэропорт, для белорусов стоит около 50 долларов.

Также из Беларуси самолетом можно долететь в Стамбул. Белорусам не нужна виза для въезда в Турцию. Билет летом в две стороны стоит 1136 рублей. Во-первых, в Турции можно отдохнуть на черном или Средиземном море, а во-вторых, из Стамбула доступны многие направления для путешествий. Например, оттуда можно улететь в Албанию или Черногорию, где белорусам не нужна виза.

Если ехать самостоятельно с визой

Значительно упрощает отдых наличие шенгенской визы, так как вылететь из аэропортов Вильнюса или Варшавы в теплую страну получится гораздо дешевле. Например, билет на Мальту из Вильнюса в июне в две стороны будет стоить чуть больше 200 евро, или 629 рублей.

В Барселону из Вильнюса и обратно в июне можно слетать за 198 евро, или за 613 рублей, в Италию-за 188 евро, или 582 рубля.

Билет на самолет из Варшавы на Кипр и обратно в июне обойдется в 154 евро, или 477 рублей. Билет на самолет из Варшавы в Хорватию будет стоить в июне 114 евро, или 353 рубля, в две стороны.

Из Варшавы в Болгарию можно долететь и вернуться в июне за 112 евро, или за 347 рублей. Это в 6 раз дешевле, чем билет в две стороны из Минска в Батуми.

Когда отдыхать в Беларуси

В Беларуси есть варианты отдыха как в санатории, так и многих агроусадьбах. Например, 10-дневный отдых в санатории «Белая вежа» в Брестской области обойдется в 1150 рублей (стандартный номер на одного человека).

Отдых в санатории «Плиса» на берегу одноименного озера в Гродненской области будет стоить 3300 рублей. Почти вдвое дороже, чем отдых в Турции с вылетом из Минска.

Отдых в белорусских агроусадьбах в этом году будет стоить от 50 до 800 рублей в день в зависимости от пребывания места, сервиса и потребностей отдыхающих.

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