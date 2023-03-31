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Бегал как собачонка

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  • 31.03.2023, 13:58
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Бегал как собачонка
фото: anadolu agency

Окружение Лукашенко все активнее ищет запасные аэродромы.

Накануне нового стендапа Лукашенко телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал основные тезисы его выступления. Общий вывод – удивлять было нечем.

1. Украина. Все те же противоречия через фразу. Крым отдали - плохо, что не сражались. Сейчас воюют за свою землю - тоже плохо. Хотя противоречие только видимое. Для того, кто привык страной торговать, все очень логично. За Крым можно было выторговать больше, а сейчас - дешевле сдаться, чем воевать. Беларусь в рамках именно такой стратегии синепалый синегуб полностью сдал. Без единого выстрела. Но зато с миллиардными поступлениями в личный карман.

От себя отметим, что в 2014 году Украина сделала правильный выбор, не пустив миротворцев хунты или ее же пограничников на линию разграничения. 2022 год уверенно продемонстрировал, что за 30 серебренников они крайне легко становятся иудами.

В ту же мусорную корзину отправится синепалое перемирие, цель которого сорвать контрнаступление ВСУ и освобождение Украины.

2. Ядерное оружие. Угрозы от имени своего сообщника-окурка. Тот самый момент, когда сказано то, что сам окурок, пусть и в статусе международного преступника, сказать пока не может. Свою роль в этом всем синепалый синегуб сам описал достаточно точно - собачонка.

3. 2020-й год. Продолжает не отпускать. Все же хорошо было в европейских эмиратах, но сломали враги. А теперь как ни закручивай гайки, лучше не становится, а только наоборот.

4. Страхи. Самый главный страх - потерять власть. Потому что столько им самим и семьей наворочено, что не хочется испытать на себе всю степень «народной любви». Транзит власти нужен, но будет сопротивляться до последнего. Как предложениям изнутри, так и давлению со стороны России.

Второй страх - вилы в руках у недовольного народа. Одно дело бороться с лайками и шариками, другое с патриотами страны, которые готовы оказать реальное сопротивление.

И еще немного общих наблюдений.

1. Посланием хотелось напугать и окончательно привязать к себе номенклатуру. Напугать получилось. А реакция была разная. От кивалы Марзалюка и влюбленных глаз Кочановой до растерянности и страха у большей половины. Реальная угрозы войны и ответственности оказалась сильнее риторики синепалого синегуба, который вновь заявил, что не держится за власть ни синими пальцами, ни синими губами. В ход пошли когти. Все больше участников стендапа будут искать запасные варианты и аэродромы.

2. Синепалый синегуб окончательно переходит на российские нарративы. Под суровым взглядом «коллектора» Грызлова он произносил все то, что уже давно присутствует на российских крик-шоу, не стесняясь повторять давно разоблаченные фэйки, включая Европу, которая стремительно нищает и умирает с голоду. Альтернативная реальность из телевизора, в которую хочется верить. Главное - понравиться окурку перед очередным визитом.

Более детально анализировать этот бред смысла нет. Даже в бреде синепалый синегуб становится предсказуемым.

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