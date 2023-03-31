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ВСУ оставили от базы россиян под Херсоном только выжженное место

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  • 31.03.2023, 14:02
  • 3,978
ВСУ оставили от базы россиян под Херсоном только выжженное место

Момент эпичного удара снял на видео дрон.

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированном селе Кардашинка, что на левом берегу Херсонской области.

Кадры 31 марта опубликовал депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин в Telegram.

ВСУ заметили активность российских оккупантов у данного здания. Ночью был нанесен высокоточный удар, из-за которого произошла мгновенная детонация боеприпасов. Судя по мощности взрыва, запасы у россиян там были довольно серьезные. Потери ВС РФ при ударе уточняются. От здания осталось только выжженное место.

Важно, что оккупанты разместили склад с боеприпасами в жилом квартале рядом с домами гражданских. В результате удара ВСУ был уничтожен только военный объект.

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