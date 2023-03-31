ФСЗН решил придти в компании с проверками 31.03.2023, 14:10

2,066

В списке несколько организаций Могилевской области.

Фонд соцзащиты обнародовал список компаний, в который его представители намерены в апреле прийти с проверками. К примеру, в Могилевской области в этом перечне значатся «Бобруйскагромаш», «Мстиславский райагропромтехснаб» и «Дрибинрайагропромтехснаб».

Тем временем Госконтроль обновил список организаций, в которые до конца июня должны прийти с проверками представители разных ведомств и госструктур. Этот перечень в этом месяце актуализировали для всех областях и Минска.

К примеру, в Минске в следующем месяце с проверками намерены прийти в «Мапид», «Минскэнерго», «Агат- электромеханический завод», «Евроторг», «Белнефтестрах», «СофтЛайнБел» и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».