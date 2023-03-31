На свободу вышел политзаключенный Владимир Непомнящих 1 31.03.2023, 14:17

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Владимир Непомнящих

Общественный активист был за решеткой с декабря 2020 года.

На свободу вышел политзаключенный Владимир Непомнящих, сообщают гомельские правозащитники. Он был за решеткой с декабря 2020 года.

В апреле 2021-го Непомнящих дали два года и три месяца колонии общего режима за «оскорбление представителя власти» и «насилие или угрозу насилия в отношении должностного лица». Его признали виновным в оскорблении помощницы прокурора Гомеля Алеси Журавской непосредственно в зале суда.

Политзаключенный находился в исправительной колонии № 15 в Могилеве.

Владимиру Непомнящих 70 лет. Он — известный общественный активист из Гомеля, бывший милиционер, до 1992 года работал оперуполномоченным. После выхода на пенсию занимался предпринимательством, вступил в Объединенную гражданскую партию.

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