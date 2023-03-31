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Российский пропагандист оконфузился, пытаясь объяснить провалы РФ на фронте

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  • 31.03.2023, 14:21
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Российский пропагандист оконфузился, пытаясь объяснить провалы РФ на фронте

На шоу Скабеевой посмеялись над военным потенциалом Кремля.

Российский пропагандист, «военкор» Александр Сладков оконфузился в эфире российского пропагандистского ток-шоу «60 минут». Он не смог объяснить, почему ВС РФ всего за год войны против Украины полностью исчерпали свой наступательный потенциал и не способны захватывать украинские города и села.

Отрывок передачи опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

В ходе ток-шоу ведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у Сладкова: «Пока все-таки воюем, скорее, от обороны?» Он не стал скрывать, что именно к тактике обороны вынуждена была перейти российская армия. Почему так произошло, он объяснить не смог.

«Ну конечно, от обороны! Оль, конечно, от обороны потому что… еее… Потому что… Потому что!» - заявил пропагандист и рассмеялся.

Оба эти персонажа еще год назад уверенно врали россиянам, что их армия возьмет Киев за три дня, она «вторая в мире», а Украины вообще якобы нет. Сегодня риторика пропаганды РФ резко поменялась.

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