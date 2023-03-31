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«Три машины на красный останавливаются, а он всех объехал и попер!»

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  • 31.03.2023, 14:40
  • 2,404
«Три машины на красный останавливаются, а он всех объехал и попер!»

Видео из Минска.

Загорается запрещающий сигнал светофора, но автомобиль не снижает скорость. Напротив, водитель делает все, чтобы проскочить на красный свет, пишет «Онлайнер». По правому рядом, а в паре метров пешеходы, готовые вот-вот выйти на проезжую часть. Не слишком ли много риска ради экономии одной минуты?

Дело было 30 марта, около 18:35, на Логойском тракте в Минске. Автомобили двигались со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника.

— Я обычно на такие вещи не обращаю внимания, но тут перебор, — возмущен наш читатель, предоставивший видео. — У него впереди уже три машины на красный останавливаются, а он всех объехал и попер!

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