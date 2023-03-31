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Российского офицера отправили под суд за провал ПВО в Белгородской области

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  • 31.03.2023, 14:58
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Российского офицера отправили под суд за провал ПВО в Белгородской области

Это первый случай в истории войны.

Против российского офицера впервые в современной истории возбудили уголовное дело за то, что он не предотвратил «нападение со стороны Украины», пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По их данным, дело по части 2 статьи 340 УК (нарушение боевого дежурства, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет лишения свободы), завели весной прошлого года после ракетного обстрела Белгородской области, осуществленного Вооруженными силами Украины.

Согласно версии следствия, офицер, находившийся на боевом дежурстве, не предотвратил нападение ВСУ, в результате чего погибли семь человек, а 43 получили ранения и контузии. Также было уничтожено 15 единиц техники и еще 30 — повреждено. Общий ущерб только от потери техники составил 89 млн руб.

Следователи 1-го отдела военного следственного управления СК по Западному округу посчитали, что нападение стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. При этом у офицера были «все возможности для предотвращения атаки ВСУ».

Следствие считает, что фигурант уголовного дела не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения, говорят источники. В связи с этим в предъявленном ему обвинении кроме ст. 340 УК РФ есть еще и ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий и также предполагает до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый с мая 2022 года содержится под стражей. Меру пресечения ему избирал и продлевал гарнизонный военный суд в Курске, к юрисдикции которого относятся военные части в Белгородской области. С декабря прошлого года обвиняемый находится в СИЗО Санкт-Петербурга.

Офицер не признает вину и регулярно обжалует избранную меру пресечения в 1-м и 2-м Западных окружных военных судах.

Ранее стало известно, что Верховный суд России готовит рекомендации судам по преступлениям, совершенным против военной службы, в том числе и по статье 340 УК. В проекте постановления пленума ВС говорится, что тяжкими последствиями следует считать, среди прочего, гибель людей, вскрытие системы ПВО и сам факт непредотвращения нападения.

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