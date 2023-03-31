Что почем сейчас на рынках в регионах?
- 31.03.2023, 15:05
Актуальные цены на овощи и фрукты.
Intex-press побывал 30 марта на рынке «Универсальный» в Барановичах и сравнил, как изменилась стоимость овощей и фруктов за неделю.
Мониторинг цен в прошлый раз журналисты проводили 23 марта. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла.
Больше всего за неделю «скинул» в цене сладкий перец – 10 рублей за килограмм, в то время как 23 марта он стоил от 15 рублей. Апельсины «набрали» в цене на рубль, сегодня за килограмм придется заплатить 6,5 рубля.
На рубль подорожал редис – от10 рублей за килограмм.
Что нового
Впервые в этом сезоне на барановичском рынке появились баклажаны и бананы. Сегодня их стоимость за килограмм составила 10 и 5 рублей соответственно.