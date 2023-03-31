закрыть
31 марта 2023, пятница, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что почем сейчас на рынках в регионах?

  • 31.03.2023, 15:05
Что почем сейчас на рынках в регионах?

Актуальные цены на овощи и фрукты.

Intex-press побывал 30 марта на рынке «Универсальный» в Барановичах и сравнил, как изменилась стоимость овощей и фруктов за неделю.

Мониторинг цен в прошлый раз журналисты проводили 23 марта. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла.

Больше всего за неделю «скинул» в цене сладкий перец – 10 рублей за килограмм, в то время как 23 марта он стоил от 15 рублей. Апельсины «набрали» в цене на рубль, сегодня за килограмм придется заплатить 6,5 рубля.

На рубль подорожал редис – от10 рублей за килограмм.

Что нового

Впервые в этом сезоне на барановичском рынке появились баклажаны и бананы. Сегодня их стоимость за килограмм составила 10 и 5 рублей соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко