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Путин устами Пескова озвучил новую глупость

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  • 31.03.2023, 15:12
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Путин устами Пескова озвучил новую глупость
фото: getty images

В Кремле вдруг засомневались в КНР.

Российская сторона критически отозвалась о так называемом «мирном плане» Китая, придумав очередную несуразную причину, чтобы не принимать даже этот вариант, пишет dialog.ua.

Российский президент Владимир Путин через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявил, что в плане Китая есть целый ряд положений, которые нереализуемы в настоящий момент.

При этом в Кремле, по уже устоявшейся традиции обвинили в невозможности реализации китайского плана Украину и западные страны.

По словам Пескова, Украина якобы «не может ослушаться своих западных кураторов».

«Мирный план Китая поставлен на паузу. Там есть определенные положения, которые нереализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров», – изрек пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что эти «командиры» сидят не в Киеве и требуют от Украины, чтобы война продолжалась. Правда путинская пресс-служба забыла упомянуть о том, что инициатором этой войны была все-таки РФ, которая в одностороннем порядке нарушила даже выгодные ей Минские соглашения и без объявления войны начала боевые действия.

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