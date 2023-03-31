закрыть
31 марта 2023, пятница, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фридман: Минский «Кастро» шокировал своей неадекватностью

2
  • 31.03.2023, 15:32
  • 3,744
Фридман: Минский «Кастро» шокировал своей неадекватностью
Александр Фридман

Диктатор вжился в отведенную ему нехитрую роль.

Политолог Александр Фридман прокомментировал слова Лукашенко, заявившего сегодня о восстановлении площадки для пусков ядерных ракет из Беларуси.

«Во время Карибского кризиса Хрущев изображал из себя государственного деятеля, с которым можно все-таки как-то договориться, если учесть его интересы и пойти ему на уступки. А вот Кастро рвал и метал, шокируя весь мир своей политической неадекватностью и угрозами.

Нынешний московский «Хрущев» выглядит более чем блекло и в подметки не годится своему предшественнику, а вот минский «Кастро», присваивая себе российское ядерное оружие, вполне справляется со своей нехитрой задачей», — написал Александр Фридман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко