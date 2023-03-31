Фридман: Минский «Кастро» шокировал своей неадекватностью 2 31.03.2023, 15:32

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Александр Фридман

Диктатор вжился в отведенную ему нехитрую роль.

Политолог Александр Фридман прокомментировал слова Лукашенко, заявившего сегодня о восстановлении площадки для пусков ядерных ракет из Беларуси.

«Во время Карибского кризиса Хрущев изображал из себя государственного деятеля, с которым можно все-таки как-то договориться, если учесть его интересы и пойти ему на уступки. А вот Кастро рвал и метал, шокируя весь мир своей политической неадекватностью и угрозами.

Нынешний московский «Хрущев» выглядит более чем блекло и в подметки не годится своему предшественнику, а вот минский «Кастро», присваивая себе российское ядерное оружие, вполне справляется со своей нехитрой задачей», — написал Александр Фридман.

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