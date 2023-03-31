Премьер Словении заговорил по-украински в Буче 31.03.2023, 15:39

Фото: Bloomberg

«Вместе с вами и мы козацкого рода», - сказал он.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время визита в Буче сделал заявление на украинском языке. Он осудил российскую агрессию и выразил поддержку Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Словении во время выступления в Буче по случаю годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцами, он подчеркнул, что нелегко находиться в городе, поскольку «одно дело слушать о том, что здесь произошло, другое дело быть здесь и чувствовать это».

- Эта война неспровоцированная и ненужная. Это нам всем навязали, но теперь она соединила нас. Сегодня все мы украинцы. Ваш флаг - теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, также перед моим кабинетом. Позвольте мне вспомнить, что сегодня мы связаны как никогда. Вместе с вами и мы козацкого рода. Вместе с нами снова «запануєте у своїй сторонці». Слава Украине», - сказал Голоб.

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