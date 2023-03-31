«Барселона» официально заявила о намерении вернуть Лионеля Месси в клуб 31.03.2023, 15:46

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Каталонцев не остановят даже возможные препятствия.

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте заявил, что в «сине-гранатовые полны надежд вернуть Лионеля Месси в ближайшее летнее трансферное окно. Каталонцев не остановят даже возможные препятствия, как то большая зарплата аргентинца и потенциальные проблемы с его регистрацией, пишет pressball.by.

«Я должен сказать «да» всему, что связано с Лео. Месси и его семья знают, как я его люблю. Я участвовал в переговорах два года назад, которые не завершились успехом. Эта заноза до сих пор у меня внутри.

Я бы хотел, чтобы Месси вернулся. Думаю, что фанаты тоже, ведь прекрасные истории в жизни должны иметь счастливый конец. И мы влюблены в Месси, и я думаю, что Месси влюблен в «Барсу»-клуб и Барселону-город.

Матеу Алемани и Жорди Кройф через два месяца должны представить Хавьеру Тебасу план деятельности и доходов клуба. И если все условия будут созданы, возможность трансфера появится. Президент разговаривал с отцом Лео, у них хорошие отношения.

Я не хочу, чтобы ПСЖ воспринимал это, как атаку на них. Это совсем не так. Если все сложится, будет здорово, ведь судьба заставляет вас вернуться туда, куда вы должны вернуться. Если бы мы смогли создать все условия и вернуть Лео в Барселону, это было бы идеальным окончанием очень счастливой истории», — цитирует одного из руководителей «сине-гранатовых» издание AS.

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