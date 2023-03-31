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Россия назвала себя «самобытной страной-цивилизацией»

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  • 31.03.2023, 15:53
  • 5,358
Россия назвала себя «самобытной страной-цивилизацией»
Изображение: Вася Ложкин

Страна-агрессор пыжится быть великой.

Кремль 31 марта опубликовал «новую Концепцию внешней политики России». В документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота «русского мира», одного из суверенных центров мирового развития», пишет РБК.

Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации.

В подписанном Путиным 31 марта документе указано, что «Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества».

Напомним, что международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина.

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