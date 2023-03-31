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Экс-владельцу Mcdonald's в Беларуси дали 8 лет лишения свободы

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  • 31.03.2023, 16:05
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Экс-владельцу Mcdonald's в Беларуси дали 8 лет лишения свободы
Кайрат Боранбаев
Фото: Серикжан Ковланбаев

У него конфискуют имущество.

Владельца франшизы McDonald’s в Беларуси и Казахстане олигарха Кайрата Боранбаева 31 марта суд в Астане приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «Зеркало».

Боронабаева и других фигурантов по делу признали виновными в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже газа.

Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывать срок он будет в колонии.

Напомним, Кайрат Боронбаев — владелец франшизы Mcdonald’s и в Беларуси и в Казахстане. Это отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой. Его задержали в марте 2022 года. Два года назад он занимал 14-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана.

В настоящее время белорусский экс-McDonald's работает под названием компании, владеющей франшизой, — «КСБ Виктори Рестораны».

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