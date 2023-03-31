Панский дом за $15 в Ганцевичском районе вызвал ажиотаж на аукционе 1 31.03.2023, 16:23

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Цена выросла в шокирующее количество раз.

Интересный лот ушел с молотка сегодня, 31 марта: столетняя панская усадьба в Ганцевичском районе. Исторический объект никак не могли продать, пока не выставили с начальной ценой в одну базовую. И дело пошло: на аукционе насчитали 10 участников. Цена выросла в сотни раз. Onliner.by рассказывает, чем завершились торги на электронной площадке «БУТБ-Имущество».

Дом находится в агрогородке Огаревичи, его построили еще в 1911 году, принадлежал помещикам Свержинским. Это историко-культурная ценность, так что новому владельцу нужно будет подписать охранное обязательство.

Усадьба выставлялась на аукцион четыре раза. Первоначальная стоимость была такой: 161 тысяча рублей. Но желающих купить не нашлось, как и во время следующих торгов с понижением цены. А вот желающих купить панский дом за одну базовую оказалось немало: на аукционе 31 марта было аж 10 участников — одно юрлицо и девять физлиц.

Торги были горячими. В итоге лот ушел за 15 651 рубль, это почти 5,5 тысячи долларов.

— То есть цена выросла в 423 раза, — рассказали в «БУТБ-Имущество».

Аукцион начался в 12.40, а закончился примерно в 14.30, в процессе было сделано 2814 ставок. Победитель — физлицо. Аукционная площадка не может раскрывать данные покупателя. Кроме самой стоимости покупки, ему еще нужно будет возместить стоимость организации торгов — чуть больше 60 рублей, добавили в «БУТБ-Имущество».

Здание одноэтажное, с колоннами, его площадь — 324 «квадрата». Есть отопление, вода, электричество, канализация, телефон. При доме есть пристройка, бригадный дом, танцплощадка с мостом, а еще участок на 2,5 гектара, его передадут в аренду на 30 лет. Есть три искусственных пруда и парк.

Еще недавно в усадьбе размещалась столовая работников крупного сельхозпредприятия «Березовец». Однако со временем хозяйству стало невыгодно содержать объект.

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