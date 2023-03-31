«Сипатый просто озвучил то, что ему написали кремлевские кураторы» 8 31.03.2023, 16:44

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Белорусы отреагировали на заявление обезумевшего диктатора.

Сегодня, 31 марта, Лукашенко бредил третьей мировой войной и применением ядерного оружия. «Замаячила третья мировая с ядерными пожарами!» — заявил обезумевший диктатор.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на заявление Лукашенко. Приводим некоторые их комментарии:

«Бред сумасшедшего старика. Лечить его надо или в психушку».

«По методичкам Кремля завтра для запугивания заявят, что отдали кнопку Чикатило, ангарскому маньяку или Димону-алкашу. У режима Луки давно уже нет ни креатива, ни красивой обертки, ни стратегической осмысленности. Этот крендель развлекает публику как может».

«Прижало, так он решил дурку включить. Как всегда, когда подкрадывался очередной писец в экономике».

«Никакого ему лечения и психушки! Эта мразь должна сидеть в тюрьме, ответить за все, что натворила. Все стадии настоящего следствия его преступлений против человечности должен пройти. Только арест и справедливый суд!».

«Его бред охотно транслирует российское телевидение! Кто заказывал музычку, тот под нее и пляшет! За Лукой маячит гнусная ухмылка утконосого Путина!».

«Возомнившее себя мессией колхозное пугало, собравшее сотни таких же пугал со всех сельских огородов, несет свой сверхценный бред и сыплет бесплатными прогнозами по всем направлениям».

«Лука, с треском проигравший выборы 2020-го, продолжает устраивать перед «ябатьками» танцы с бубнами на сцене Дворца республики. Окрестино замаячило на горизонте, вот он и выдает такое».

«Международное сообщество, ау-у! Вам не кажется, что эту бешеную собаку пора приструнить? Может для начала этот длинный язык и его хозяина пора признать международным террористом со всеми вытекающими? Как, если не терроризмом, назвать данные высказывания?»

«Это от страха за собственную шкуру. Так всегда поступают трусы перед личной неминуемой опасностью, перекладывая свой страх на других. Обезумевший диктатор так и поступает. Чует свой конец».

«Сипатый просто озвучил то, что ему написали его кремлевские кураторы», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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