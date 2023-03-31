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Путин – чемпион мира по трусости

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  • Альфред Кох
  • 31.03.2023, 17:15
  • 2,644
Путин – чемпион мира по трусости
Альфред Кох

В Турцию ему поехать слабо.

Прошло четыреста дней войны. На фронте мало что поменялось. Все также тяжело в Бахмуте и Авдеевке. Все так же россияне давят на Купянск и Лиман. Но ничего сверхординарного за сутки не случилось.

Сегодня я решил позволить себе помечтать. И подвигло меня к этому сообщение о том, что Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью телеканалу A Haber.

Это, конечно, крайне маловероятно. Но вдруг Эрдоган прав и Путин действительно приедет в Турцию? Я понимаю, что Турция Римского статута Международного уголовного суда не подписывала и поэтому никакого риска того, что Путин будет арестован турецкими властями, нет.

Но! Турция и не собиралась убивать российского посла в Турции Андрея Карлова. Однако 19 декабря 2016 года, в Анкаре, 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ подошел к нему, когда Карлов выступал на сцене, и с криками «Это ему за Алеппо!», «Не забывайте Сирию» и «Мы умираем там, а ты умрешь здесь!» выпустил в несчастного девять пуль. Карлов скончался по пути в больницу.

Турция страна непростая. Там помимо таких полицейских, есть еще и курдские боевики, и арабские беженцы - тайные последователи ИГИЛ, есть те, кто сражался против русских в Сирии… Мало ли что… За всем не уследишь… Народ на Ближнем Востоке горячий, пассионарный, жертвенный. Сколько среди них смертников? Не сосчитать…

Так что поезжай, дорогой ты наш Владимир Владимирович в Турцию, навстречу своей судьбе. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной - не миновать. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Семь бед - один ответ…

Уверен, что Эрдоган прекрасно понимает, какая ответственность лежит на нем в случае, если Путин все-таки решится нанести ему визит. И при попустительстве турецких спецслужб его охрана сумеет на заметить какого-нибудь тщательно подобранного молодого фанатика, которого сразу же после «досадного инцидента» застрелят героические турецкие полицейские. Как потом напишут газеты: « в завязавшейся перестрелке…»

А уж благодарность всего человечества, включая (судя по разговору Пригожина с Ахмедовым) подавляющую часть россиян, Эрдогану будет просто обеспечена. И ведь какая парадоксальная ситуация сложится: большинству людей нужно годами трудится для того, чтобы добиться такой же любви, что и Эрдогану просто за недосмотр службы охраны.

Мечты, мечты… Где ваша сладость… Только вот не поедет никуда Путин. Потому, что трус. Он по России-то ездить и со своими подданными встретится не по телевизору боится, а тут - в Турцию! Это ж какие нервы надо иметь! Железные. Не, шалишь: Путин это вам не Зеленский какой-нибудь. И даже не Байден, который решился таки в Киев приехать.

Путин бздун первоклассный. Чемпион мира в этом виде спорта.

Он чего-нибудь исподтишка сделать - мастак. Подослать чеченцев Немцова убить, или незаметно трусы Навальному «Новичком» намазать. Тут его мужества хватает. Тут он способен принять серьезное, по-настоящему государственное решение. А вот в Турцию поехать - слабо… Не его это стиль. Он же не какой-нибудь там Горбачев или Ельцин, чтобы просто к людям выйти.

Это ж надо так прожить жизнь, чтобы теперь уже до самой смерти не иметь возможности просто пройтись по улице, купить мороженное, зайти выпить двойной эспрессо в первой попавшейся кафешке, пожрать чебуреков с пивом в какой-нибудь стекляшке, сходит в кино на очередной идиотский американский боевик с колой и поп-корном…

Нажить себе столько врагов, что всерьез каждую секунду бояться смерти. Смерти, которая ждет за каждым углом, кустом, автомобилем. Жрать котлетку и думать: отравят или нет? Сесть в машину и бояться: взорвут или нет? Срать в специальный мешочек, пить из специальной бутылочки, общаться только с проверенными людьми. Да и то… Мало ли что… Поди знай: проверенные они или нет?

Этого ты хотел, Вова Путин? Маленький плюгавый троечник из питерской коммуналки… Это ты считаешь счастьем? Как так случилось, что все, к чему ты прикасаешься превращается в дерьмо? И даже твоя собственная жизнь от твоего в ней присутствия превратилась в полное, беспросветное дерьмо.

Это ведь не Анна Политковская или Александр Литвиненко ее тебе такой сделали. Они может быть и хотели бы тебе крови попортить, да не успели: ты их убил. Нет, дорогой ты мой, это ты сам спустил свою жизнь в канализацию.

Надеюсь, ты уже не думаешь, что на свете есть люди, которые тебе сегодня завидуют? И правильно делаешь, что так не думаешь. Нечему тут завидовать. Сидишь как сыч в бункере. А жизнь уходит, утекает, как песок сквозь пальцы. Вот уже и восьмой десяток разменял…

А чего казалось бы проще: взял да удавился! Как Березовский. Разом закончил бы это мучение. Но даже на это у тебя не хватает мужества. Трусишь… Отдавать за тысячу километров приказы убивать людей сотнями и тысячами - тут храбрости не надо. А вот ответить за это - тут тебя нет.

Но сколько веревочке не вится, а совьется она в кнут, которым погонят твое поганое войско с украинской земли. А потом эта веревочка превратится в виселицу для тебя и твоих друзей. Патрушева. Пригожина. Кадырова. Ковальчука. Шойгу. Герасимова. Бортникова. Пескова. Всех, кто хотел этой войны и кто ее разжигал. Разжигал, как минимум - в твоем слабом мозгу.

Скучный палач деловито наденет тебе мешок на голову, а верный Тихон будет бормотать на ухо: «Прими Господь душу верного раба твоего Володимера…» Ты, верно, сейчас смеешься надо мной и говоришь, что смертной казни в Европе нет? Смейся, смейся… В Европе нет, а в Америке - есть… И в Беларуси есть… А что если тебя будут в Беларуси судить? Как? Да как-нибудь уж придумают… Слава Богу есть ведь за что тебя и там судить. Повесят тебя в Минске, в Окрестине, и сразу мораторий на смерттную казнь наложат. Или вовсе отменят… И Лукашенко с тобой вместе будет ножками дергать… Смотри: ты даже не спрашиваешь за что. Понимаешь, что есть за что…

Вот так я сегодня мечтаю. И еще я мечтаю о победе над Путиным и его ордой. Тем более, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине! 

Альфред Кох, t.me

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