«В Польше дважды был возврат переплаченного налога» 1 31.03.2023, 17:21

Белорус сравнил налоговые системы в нашей стране и соседней.

Белорусам до конца марта предстояло подать налоговые декларации. Примерно в это же время отчитываются по налогам резиденты многих других стран. «Зеркало» попросило белоруса, живущего за границей, сравнить налоговые системы в нашей стране и там, где он сейчас платит налоги.

Максим с 2021 года — налоговый резидент Польши. В Беларуси он самостоятельно платил налоги в Беларуси довольно давно — в 2016 году.

— Возможно, прошло уже много времени и в Беларуси все поменялось. Но главное отличие для меня в том, что в Польше сейчас подаешь декларацию удаленно, без похода в налоговую, а в Беларуси, чтобы получить номер налогоплательщика, нужно было ножками сходить в налоговую, — признается он. — По причине минимального контакта с людьми в Польше опыт понравился больше. Там все делается через «Доверенный профиль». Декларации загружаешь в системе. Если работодатель местный, то он подает декларацию о твоих начислениях и удержаниях за тебя. Ты при этом можешь просмотреть, согласиться или нет.

Сравнивать налоговую нагрузку в двух странах Максим не берется, потому что в Беларуси большую часть выплат делает работодатель, а наемный работник даже не знает, какие суммы за него уплачены. Это касается, например, 34% от зарплаты, которые наниматель перечисляет в ФСЗН.

— В Польше дважды был возврат переплаченного налога — это было ожидаемо. Когда подавался с супругой, приятно было, что сумма возврата выросла почти в два раза, продолжает Максим. — В Беларуси был другой случай: когда подавал декларацию, они посмотрели по базе и истребовали объяснительную за «доход» из-за границы. Это был возврат с AlịExpress в размере около 7 долларов.

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