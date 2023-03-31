В Совбезе ООН обсуждают возможное размещение ядерного оружия в Беларуси: прямой эфир 3 31.03.2023, 17:52

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В повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза миру и безопасности».

Совет Безопасности ООН на заседании 31 марта рассматривает заявление президента России Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

В повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза международному миру и безопасности». «Настоящее время» ведет трансляцию с заседания:

Напомним, что Путин 25 марта заявил, что 1 июля в Беларуси закончат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие.

Лукашенко же отметил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерные боеголовки.

От российской стороны никакой информации о том, что тактическое ядерное оружие на территории Беларуси будут контролировать белорусские военные, не поступало.

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