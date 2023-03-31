закрыть
31 марта 2023, пятница, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китай выступил против передачи ядерного оружия режиму Лукашенко

3
  • 31.03.2023, 18:16
  • 3,392
Китай выступил против передачи ядерного оружия режиму Лукашенко

Об этом Пекин заявил в Совбезе ООН.

Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Совета безопасности ООН.

«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», - заявил он.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран выступили с заявлением, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

«Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами», - добавил он.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко