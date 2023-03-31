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До +15 градусов ожидается в Беларуси 1 апреля

  • 31.03.2023, 18:19
До +15 градусов ожидается в Беларуси 1 апреля

Пройдут дожди.

Дожди и грозы обещают синоптики в Беларуси 1 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью по северо-востоку с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. По восточной половине на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 7-13 градусов, а по югу — до плюс 15.

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