Мошенники все еще пытаются развести белорусов 1 31.03.2023, 18:31

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Звонят в том числе уехавшим из страны.

Телефонные мошенники под видом банковских работников и милиции продолжают звонить белорусам. Они пугают людей тем, что на их имя какой-то человек якобы хотел оформить кредит. При этом пытаются убедить, что надо действовать так, как они говорят. Если следовать их рекомендациям, то можно остаться без денег. «Зеркало» узнало, что звонки поступают не только землякам, которые находятся в Беларуси, но и в других странах.

Белоруске Татьяне (имена героев материала изменены) из Жлобина в WhatsApp позвонил мужчина и представился сотрудником милиции, который назвал фамилию, звание и должность.

— Он сообщил, что на мое имя пробовал оформить кредит некий Филимонов, об этом якобы пришла заявка в операционный банковский центр. Сказал, что я должна действовать так, как он мне говорит. Было очень много дополнительной информации, все для того, чтобы загрузить меня и я не могла оторваться от разговора, — рассказала женщина.

Звонивший просил Татьяну не никому рассказывать об этом звонке, чтобы не навредить. При он все время удерживал ее внимание, не давая отвлечься. Потом он переключил звонок на на сотрудника Ассоциации белорусских банков. Мужчина пугал Татьяну, мол, если она откажется сотрудничать, то они запишут этот факт на аудио и тогда ей уже никто не поможет, придется выплачивать кредит за Филимонова. Он сказал, что она должна идти в банк, чтобы отменить заявку.

— Я знала, что так действуют мошенники, поэтому идти никуда не собиралась, бросила трубку. Но в банк все же сходила — чтобы убедиться, что все в порядке. Сотрудники рассказали, что сегодня только в их отделение приходили два человека — брать кредит под диктовку звонящих мошенников.

Кстати, Ассоциация белорусских банков, от имени которого якобы работал мужчина, действительно существует. Только вот их сотрудники не звонят и не пишут гражданам, не владеют информацией об их контактах, не занимается поиском преступников (в том числе с милицией). Информация об этом опубликована на главной странице сайта ассоциации.

Иногда мошенники звонят белорусам, которые уже покинули страну. К примеру Андрею, который находился в Европе, на WhatsApp с белорусским номером позвонил «майор милиции». Он сообщил, что парень проходит по уголовному делу как пострадавший, якобы Александр Буйнов хотел в банке Бреста по доверенности от Андрея взять кредит на его имя.

— Я сказал, что отвечать ни на какие вопросы не буду, потому что это похоже на мошенничество. После этого звонивший положил трубку.

Бывает, что мошенники звонят и называют людей никами, под которыми они зарегистрированы в мессенджерах, различных приложениях.

— Знакомой которая переехала в Польшу позвонили якобы из банка PKO, назвали ее по имени, под которым она зарегистрирована в приложении по вызову такси. Мы предположили, что базу мошенникам скинули из службы такси — с телефонами и данными в каком банке зарегистрирована карта, — рассказала Диана.

Наш земляк Егор сейчас живет в Польше и ему недавно в 7.00 на Viber ему звонил «следователь МВД». Сказал, что якобы какой-то человек хочет в Бресте на его имя взять кредит, уточнил, не терял ли Егор паспорт.

— Конечно я понял, кто это звонит. Ответил, что мне все равно, пусть берет кредит, я не в Беларуси и платить не буду. Он переспросил: «Вы не в Белоруссии?», я отреагировал: «Нет, в Польсюссии». После этого разговор был закончен.

Белоруска Алена, которая больше года живет в Норвегии, получила странный звонок на мобильный телефон (его номер зарегистрирован на норвежского гражданина). С норвежского номера позвонил мужчина, на русском языке он представился полицейским из миграционного отделения.

— Назвал мое имя, отчество и фамилию и сказал, что на мое имя в норвежском банке хотели оформить потребительский кредит, мол, ему надо кое-что уточнить. Но у меня нет норвежского ID-номера, нет счетов и карт в местных банках, а значит такой ситуации с кредитом быть не может. Сказала этому мужчине, что он мне кажется мошенником, он даже немного начал наезжать на меня, мол, говорю с ним грубо, а он хочет мне помочь. Слово за слово и он бросил трубку.

После звонка Алена обратилась в полицию и сообщила о странном звонке. Там выяснили, что номер с которого звонил мужчина, не зарегистрирован ни на одного мобильного оператора.

— Но их больше интересовало, откуда произошла утечка данных, с учетом того, что очень ограниченное число людей знает о том, что я в этой стране, а номер телефона не мой. Прошло уже несколько месяцев с того времени, но я не знаю, удалось ли что-то еще выяснить полиции.

Минчанин Денис, который сейчас живет в Вильнюсе, рассказал, что в феврале-начале марта банковские мошенники ему звонили трижды.

— Причем звонили на литовский номер и на хорошем русском языке представлялись работниками полиции. Но у меня есть лайфхак, как быстро прекращать подобные разговоры. Я говорю, что такие вопросы не буду обсуждать по телефону и уточняю, в какое отделение полиции подойти. В последний раз звонивший буркнул только «в любое» и бросил трубку, — говорит Денис.

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