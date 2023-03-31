У россиян растет количество дезертиров

У россиян растет количество дезертиров2
- 31.03.2023, 18:57
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В Луганской области разыскивают около 50 солдат.
В России продолжает расти количество случаев побегов из подразделений и воинских частей. На временно оккупированной территории Луганской области враг разыскивает около 50 дезертиров.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей», - пишет пресс-служба.
В Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области оккупанты разыскивают около 50 дезертиров.