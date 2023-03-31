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Белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне

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  • 31.03.2023, 19:02
Белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне

Но выступать они будут как нейтральные спортсмены.

Организаторы Уимблдона — Всеанглийский клуб и Оргкомитет — объявили о решении допустить теннисистов из Беларуси и России к участию в турнире.

— В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают в качестве «нейтральных» спортсменов и соблюдают соответствующие условия, - говорится в заявлении.

Одно из этих условий — запрет на поддержку войны РФ в Украине. Кроме того, не будут допущены игроки, которые получают государственное финансирование и те, у кого есть спонсоры со стороны компаний, управляемых или контролируемых государством.

Напомним, что в прошлом году теннисистам из России и Беларуси запретили участвовать в Уимблдоне.

В 2023 году травяной турнир «Большого шлема» пройдет в Великобритании с 3 по 16 июля.

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