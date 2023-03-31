Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 31.03.2023, 19:02

ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику.

Украинские военные отразили 30 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 31 марта россияне нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО.

Оккупанты не могут достичь желаемых результатов на поле боя, поэтому продолжают цинично терроризировать мирных украинцев. В пятницу враг нанес очередной ракетный удар по гражданским объектам Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов захватчики также задействовали 6 ударных дронов-камикадзе Shahed-136 — все их уничтожили украинские бойцы.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. В течение суток подразделения Сил обороны отразили более 30 вражеских атак. Самыми ожесточенными остаются бои за Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Белогоровку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО Вооруженных сил Беларуси. В то же время высшее политическое руководство этого государства продолжает поддерживать агрессию РФ и предоставляет врагу воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск ВС РФ. Однако признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты и дальше сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За пятницу захватчики обстреляли населенные пункты Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенные пункты Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Бочково и Бударки в Харькове.

На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении 31 марта россияне вели безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Под артиллерийские атаки попали населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. За сутки захватчики обстреляли населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не добились. Обстреляли населенные пункты Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты активно применяли дроны для корректировки огня артиллерии, обстреляли населенные пункты Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики активных действий не проводили, совершенствовали оборонные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстреляли, в частности, населенные пункты Времевка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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