закрыть
31 марта 2023, пятница, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская клубника на Комаровке стоит в разы дороже импортной

1
  • 31.03.2023, 19:15
Белорусская клубника на Комаровке стоит в разы дороже импортной

Килограмм белорусской клубники стоит 55 рублей.

В сториз инстаграма минской Комаровки появились фото с ценниками на клубнику, заметил Blizko.by. Килограмм белорусской стоит 55 рублей, а импортная продается по 16—25 рублей за кило.

Внешне ягоды между собой не отличаются, а настолько заметное расхождение в ценах объясняется, по-видимому, тем, что для Беларуси март еще не сезон.

Скорее всего, в цену закладывается технология выращивания сверхранних ягод, поэтому импортировать в это время ее выходит намного дешевле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко