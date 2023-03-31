Белорусская клубника на Комаровке стоит в разы дороже импортной 1 31.03.2023, 19:15

Килограмм белорусской клубники стоит 55 рублей.

В сториз инстаграма минской Комаровки появились фото с ценниками на клубнику, заметил Blizko.by. Килограмм белорусской стоит 55 рублей, а импортная продается по 16—25 рублей за кило.

Внешне ягоды между собой не отличаются, а настолько заметное расхождение в ценах объясняется, по-видимому, тем, что для Беларуси март еще не сезон.

Скорее всего, в цену закладывается технология выращивания сверхранних ягод, поэтому импортировать в это время ее выходит намного дешевле.

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