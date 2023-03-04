«Я – русский»: в Самаре экстренно посадили рейс из-за зигующего дебошира 4.03.2023, 2:14

Видеофакт.

Пассажиры рейса Казань – Дубай прилетели в Эмираты с опозданием из-за пьяного дебошира, который излишне рьяно спорил с соседом о политике. Пилотам FlyDubai пришлось совершить экстренную посадку в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы рассказали, что во время спора выпивший мужчина принялся буянить. Впоследствии его утихомирили, но самолету все же пришлось совершить незапланированную остановку на пути в Дубай.

Выходя из салона, мужчина сделал «зиганул» и объявил во всеуслышание о своей национальной принадлежности. «Я русский», — сказал он.

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