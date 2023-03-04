Байден успешно перенес операцию по удалению онкологии 2 4.03.2023, 8:43

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Информация официально опубликована на сайте Белого дома.

Президент США Джо Байден прошел успешную процедуру по удалению новообразования на коже, которое считается проявлением одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Об этом говорится в официальном письме личного врача Джо Байдена по поводу дерматологической процедуры, проведенной две недели назад. Информация опубликована на сайте Белого дома.

«16 февраля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида президенту удалили новообразование на коже в районе грудной клетки в рамках комплексной оценки состояния здоровья. Эту ткань отправили на традиционную биопсию», - отмечается в документе.

Дальнейший анализ подтвердил прогноз, что небольшое поражение кожи было базальноклеточной карциномой (BCC), являющейся самой распространенной формой онкологического заболевания кожи. Отмечается, что только в США ежегодно диагностируют около 3,6 миллиона таких случаев.

Доктор также сообщил, что вся поврежденная ткань на теле президента была успешно удалена, а место вокруг обработано соответствующим образом.

«Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего комплексного лечения», - отмечается в документе.

Кроме того, информируется, что поражения BCC не имеют тенденций к «распространению» или метастазированию, как при некоторых более серьезных видах онкологии кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак. Однако они могут увеличиваться в размерах, что приводит к более серьезной проблеме, а также усугубляет хирургическое удаление.

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