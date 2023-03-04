Глава Европарламента прибыла в Украину
- 4.03.2023, 8:54
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Обсуждены новые меры по воздействию на РФ.
Президент Европейского парламента Роберта Мацола 3 марта прибыла в Украину и встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.
«Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе», - отметила глава Европарламента.
Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС. Политик также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.
Ukraine's future is as a member of the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023
We will walk all the way with you.
Great seeing my friend @r_stefanchuk again.
Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm
В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.
Нардеп добавил, что во время встречи:
Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений;
Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь;
Поднял тему предложений Китая по так называемому «мирному договору».
«Акцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир», - подытожил Стефанчук.