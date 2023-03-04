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Глава Европарламента прибыла в Украину

  • 4.03.2023, 8:54
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Глава Европарламента прибыла в Украину

Обсуждены новые меры по воздействию на РФ.

Президент Европейского парламента Роберта Мацола 3 марта прибыла в Украину и встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

«Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе», - отметила глава Европарламента.

Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС. Политик также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.

В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.

Нардеп добавил, что во время встречи:

Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений;

Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь;

Поднял тему предложений Китая по так называемому «мирному договору».

«Акцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир», - подытожил Стефанчук.

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