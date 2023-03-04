Глава Европарламента прибыла в Украину 4.03.2023, 8:54

1,814

Обсуждены новые меры по воздействию на РФ.

Президент Европейского парламента Роберта Мацола 3 марта прибыла в Украину и встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

«Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе», - отметила глава Европарламента.

Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС. Политик также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Great seeing my friend @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.

Нардеп добавил, что во время встречи:

Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений;

Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь;

Поднял тему предложений Китая по так называемому «мирному договору».

«Акцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир», - подытожил Стефанчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».