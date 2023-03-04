«По лицу Макея тек пот, он дрожал и сильно нервничал» 4 4.03.2023, 9:08

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Министр иностранных дел Финляндии раскрыл детали разговора с главой лукашенковского МИД незадолго до его смерти.

Как сообщал сайт Charter97.org, глава лукашенковского МИД Владимир Макей покончил жизнь самоубийством. По информации четырех не связанных между собой источников лукашенковский министр «переживал из-за потери влияния».

Издание dialog.ua приводит слова министра иностранных дел Финляндии, у которого состоялся разговор с Макеем накануне внезапной смерти последнего.

Как сообщает издание, финский министр утверждал, что по лицу Макея тек пот, он дрожал и сильно нервничал.

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