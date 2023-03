Страна под кайфом 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

Лавров забыл главное правило любого наркодилера.

Вообще Лавров, конечно, заигрался в выдуманном кремлевцами мире и забыл первое и главное правило любого наркодилера: «Don't get high on your own supply». Мол, не подсаживайся на ту дурь, которую сам толкаешь.

Да, министр всего лишь процитировал то, что россияне слышат каждый день, но забыл, что находится в реальном мире, а не в «волшебной» России.

Теперь у пропагандистов лишняя забота. Придется, видимо, вырезать смех и вставлять аплодисменты из трансляции послания Путина Федеральному собранию. Или придумать такой кунштюк: в момент выступления Лаврова, смех в зале вызвал Энтони Блинкен, который торопясь покинуть зал в знак протеста, споткнулся «в бессильной злобе» и упал в стиле Байдена.

Впрочем, не только Лавров, но вся путинская элитка плотно подсела на собственную пропаганду, которой 20 лет травит народ. Одним из результатов этого стало катастрофическое для страны решение Путина начать блиц-невойну против Украины, которая идет «по плану» уже более года.

Уже и рейтинги кремлевских политических шоу упали, и боевые дроны над головами россиян летают, и военные заполонили YouTube своими жалобными обращениями к главковерху, а элитка все продолжает пичкать граждан «соловьиным пометом». И сама нанюхалась так, что не отличает вымысла от реальности.

Последние недели все кремлевские каналы безостановочно убеждают дорогих россиян, что Запад и «его сателлиты» - это еще далеко еще не весь мир. Остальные, мол, поддерживают Путина в его «спецоперировании» Украины. А Генассамблея ООН регулярно и подавляющим большинством принимает резолюции с требованием к РФ прекратить войну и вывести войска из Украины, лишь потому, что всех «запугали англосаксы».

Как подтверждение нашей дружбы со всем не англосаксонским миром не сходят с «голубых экранов» репортажи о путинцах, колесящих по планете. Товарищ Лавров путешествует по африканским странам с орденом от малийской хунты. Товарищ Патрушев ведет переговоры в дружественной Венесуэле, а потом спешит на Кубу, где, расплываясь в несвойственной ему улыбке, жмет крепкую руку 91-летнего команданте Рауля Кастро под носом у самой Америки!

Захаровы и прочие скабеевы наперебой рассказывают, как нас все уважают, хотят пообщаться и даже сфотографироваться с российской делегацией на международных площадках, невзирая на «запреты американцев».

Да и штатники мечтают «перетереть»! В качестве железобетонных доказательств кремлевские СМИ приводят краткую беседу Блинкена с Лавровым на полях того самого саммита G-20 в Индии (с призывом к РФ прекратить войну и не грозить миру ядерной дубиной).

Сам Лавров режет американский империализм по живому, заявляя, что «Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на Запад».

Разве что пресс-Песков, скучающий вместе с шефом без загранкомандировок, меланхолично посетует, что Путин по-прежнему открыт для любых контактов, но Шольц и Макрон, обещавшие продолжить общение, почему-то не звонят.

При такой запущенной зависимости от пропагандистской «дури», остается лишь увеличивать ее дозы. Слезть уже не получится - ломки будут несовместимые с жизнью режима. Конец у этого всего очевиден.

