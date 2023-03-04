«Сиденья вылетели из салона» 4.03.2023, 9:30

В ГАИ раскрыли новые подробности автокатастрофы под Смолевичами.

В Минске 3 марта руководители ГАИ и Транспортной инспекции провели встречу с перевозчиками и водителями маршруток, сообщает агентство «Минск-Новости». На встрече прозвучали неизвестные ранее подробности автокатастрофы под Смолевичами 20 февраля, унесшей жизни 11 человек.

Детали аварии рассказал старший инспектор УГАИ УВД Миноблисполкома Владимир Василевский.

— Я лично присутствовал на месте этого ДТП. В автобусе после столкновения остался на месте только задний ряд сидений. Все остальные вылетели из салона. И это притом, что скорость МАЗа составляла 29 км/ч, а маршрутки — 69 км/ч, — сказал инспектор. — А какие последствия… Таких тяжких последствий, скорее всего, не было бы, если бы сиденья остались на месте с людьми. Поэтому нужно следить за техническим состоянием транспортных средств.

Темой встречи была именно безопасность маршруток, контроль за перевозками, проверки, которые проводятся сейчас, после резонансной аварии (с 27 февраля по 13 марта ГАИ проводит рейды на дорогах).

Начальник минской ГАИ Сергей Бабич заверил водителей и перевозчиков, что «репрессивных мер» к ним не предпринимают. Но потребовал усилить контроль в отношении технического состояния автомобилей, подбора водителей, прохождения ими предрейсового осмотра, проверки автобусов перед выездом на линию.

По словам Бабича, были случаи, когда маршрутками управляли водители-бесправники, в том числе лишенные прав за нетрезвую езду. На этой неделе инспекторы остановили маршрутку, у водителя которой в половине одиннадцатого утра было 0,17 промилле алкоголя в крови. Начальник ГАИ пообещал жестко наказывать за провоз пассажиров в салоне сверх нормы, стоя, ведь именно стоящие пассажиры чаще всего травмируются при авариях.

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