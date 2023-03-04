Украинская разведка: Часть местных жителей в Брянской области уже присоединилась к РДК 4.03.2023, 9:49

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Рейд на территорию РФ оказался успешным.

Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что часть местных жителей Брянской области России присоединилась к «Русскому добровольческому корпусу».

«Если говорить о поддержке внутри РФ, то такая поддержка, безусловно, есть. Есть информация о том, что часть местных жителей этих населенных пунктов в Брянской области уже присоединилась, в частности, к РДК», — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что события в Брянской области — внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этому событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным «Рекс» и боец Александр с позывным «Фортуна» заявили о том, что перешли российскую границу.

Также в своем обращении бойцы сообщили, что «не воюют с гражданскими, не убивают безоружных», а призывают рядовых граждан России понять, что «они не рабы» и противостоять режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.

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