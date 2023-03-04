«У Лукашенко запахло жареным» 1 4.03.2023, 9:53

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Рукописи не горят, на дворе 21-й век.

Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси создают спецгруппу по ликвидации документов в случае «угрозы захвата секретных дел».

Белорусы остро отреагировали на желание лукашистов замести следы своих преступлений.

Редакция Charter97.org собрала наиболее интересные комментарии:

«Хотят скрыть следы своих преступлений»

«А куда эвакуироваться планируют, в Ростов или Пекин?»

«Рукописи не горят, 21 век, время интернета»

«Я не завидую лукашистам, творившим беспредел без письменного приказа начальника»

«О! Звериная чуйка самосохранения сработала. Это неспроста… В воздухе запахло не весной, а гарью»

«Ну что, исполнители преступных приказов, поздравляю. Теперь рассказы о том, что «я только выполнял приказы» не прокатит. Те, кто их вам отдавал хотят остаться чистенькими. А отвечать, в первую очередь, будете вы».

«Участников этих групп сольют если уже не слили. Потом за сокрытие улик сидеть будите. Подумайте, зачем это вам»

«Запахло жареным от самозванца»

«Хорошая новость! Значит все не так гладко пошло в России, в Китае, да и арабы не дали гарантий»

«Самые важные бумаги следует съедать!»

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