В Минске из-за «ЧВК Рёдан» учащимся запретили выходить на улицу 8 марта 2 4.03.2023, 9:58

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Иногородние студенты в обязательном порядке отправляются домой.

В некоторых учебных заведениях Минска в связи с активизацией деятельности движения «ЧВК Рёдан» введен запрет на выход учащихся, проживающих в общежитиях, на улицу 8 марта, сообщают подписчики телеграм-канала «Хартия 97%».

Иногородние студенты в обязательном порядке отправляются домой, а тем, кто по каким-либо причинам останется в Минске, запрещено выходить на улицу.

Это не первый случай, когда такие меры принимаются в Беларуси. Только раньше иногородних учащихся в обязательном порядке отправляли домой во время массовых акций протеста. Однако в этот раз власти пошли на эту меру из-за усиления деятельности ЧВК «Редан».

В последние дни во многих крупных городах Беларуси были задержаны подростки, относящие себя к этой субкультуре.

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