В Минске из-за «ЧВК Рёдан» учащимся запретили выходить на улицу 8 марта

В Минске из-за «ЧВК Рёдан» учащимся запретили выходить на улицу 8 марта2
- 4.03.2023, 9:58
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Иногородние студенты в обязательном порядке отправляются домой.
В некоторых учебных заведениях Минска в связи с активизацией деятельности движения «ЧВК Рёдан» введен запрет на выход учащихся, проживающих в общежитиях, на улицу 8 марта, сообщают подписчики телеграм-канала «Хартия 97%».
Иногородние студенты в обязательном порядке отправляются домой, а тем, кто по каким-либо причинам останется в Минске, запрещено выходить на улицу.
Это не первый случай, когда такие меры принимаются в Беларуси. Только раньше иногородних учащихся в обязательном порядке отправляли домой во время массовых акций протеста. Однако в этот раз власти пошли на эту меру из-за усиления деятельности ЧВК «Редан».
В последние дни во многих крупных городах Беларуси были задержаны подростки, относящие себя к этой субкультуре.