Китай водит Путина за нос 1 4.03.2023, 10:09

6,748

У Си Цзиньпиня настолько хитрая логика, что Кремль оказался «на поводке».

Власти КНР придумали хитрый план по эксплуатации лидера РФ Владимиру Путина в войне с Украиной: одной рукой они подталкивают его к эскалации, а другой - ведут дипломатические разговоры о мире и зарабатывают для себе «западные бонусы» на международной арене.

Подробности о стратегии Пекина рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в новом выпуске программы «Аргумент». Он заявил, что, скорее всего, в годовщину полномасштабной войны с Украиной Путин не осуществил массированный ракетный удар из-за китайского «мирного плана», ведь это испортило бы всю презентацию Си Цзиньпиню.

«Китай сам для себя выбрал очень хитрую логику. Он выходит со своим мирным планом и все гадают, что за этим стоит, ведь уже год прошел, как идет война. И там все абсолютно размыто, кроме одного пункта - не использовать ядерное оружие. Понятно, для кого этот пункт и этот посыл, ведь у Украины ядерного оружия нет. То есть это конкретное напоминание Путину, но там нет ключевого момента - вывода войск с территории Украины», - отметил он.

Политтехнолог уточнил, что Китай предложил такой «мирный план», который так или иначе по некоторым своим пунктам будет исполнен со стороны России, а это позволит Си Цзиньпиню потом заявить, что КНР является таким же политическим гегемоном, как и США. Другими словами, Си Цзиньпин просто чужими руками присвоит себе «миротворческий бонус».

«Китаю «нерабочий» мирный план нужен исключительно в качестве собственной заявки на мировое господство наравне с США. Китай в противостоянии с США, понятно, что не может встать на их сторону. Это логично, у них конкуренция.... Россия что-то выполнит даже без указки Китая, потому что там логика такая выстроена. И тогда Китай говорит следующее: «смотрите, мы с США два мировых лидера поспособствовали завершению этой войны - мы на Россию «немножечко» повлияли, а Штаты - на Украину и Европу - и, вот, опять два мировых лидера повлияли на ход войны», - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».