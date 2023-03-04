Самый редкий и экстремальный итальянский суперкар продают по цене двух Bugatti 4.03.2023, 10:23

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Авто способно развить скорость свыше 370 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили эксклюзивный Pagani Zonda R 2010 года. За экстремальный трековый суперкар планируют выручить от 4,8 до 6,8 миллионов долларов – как за два Bugatti Chiron. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Компания Pagani выпускает одни из самых редких и впечатляющих суперкаров в Италии. За 25 лет существования она собрала всего несколько сотен машин. Стоимость некоторых Zonda достигает 17 миллионов долларов.

Pagani Zonda R – специальная трековая версия модели. Всего существует лишь 10 таких купе, причем новым такой суперкар был ощутимо дешевле – 2,5 млн долларов.

У Pagani Zonda R выраженный аэродинамический пакет с обвесом и огромным антикрылом. Кроме того, авто весит всего 1070 кг, ведь его кузов и монокок полностью выполнены из карбона.

Суперкар Pagani оснащен 6,0-литровым V12 от гоночного Mercedes-Benz CLK GTR. Изначально этот мотор развивал 750 л. с., но в 2014 году авто вернули на фабрику Pagani, где подняли мощность до 780 л. с. и улучшили аэродинамику.

Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,7 с и способно развить скорость свыше 370 км/ч. В 2010 году Pagani Zonda R установил рекорд на автодроме Нюрбургринг — проехал круг за 6 минут 47,5 секунд. Это достижение удалось побить лишь два года назад.

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