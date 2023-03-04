Владельцам маршруток в Беларуси приготовили «сюрприз» 6 4.03.2023, 10:52

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Штрафы посчитали недостаточной мерой.

У водителей маршруток, которые нарушают Правила дорожного движения, хотят изымать авто. Об этом рассказал БелТА первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк.

По словам чиновника, работа в этом направлении уже ведется.

— К сожалению, не все реагируют на штрафы, тем более на предупреждения. Так что изъятие транспортного средства — вынужденная мера. Работа в этом направлении велась уже давно: готовились соответствующие документы. Все это делается не для того, чтобы создать перевозчикам проблемы, а чтобы упорядочить деятельность тех, кто занимается недобросовестной конкуренцией, в том числе экономя на безопасности, — подчеркнул Юрий Костюк. — Сейчас мы говорим не о конфискации автомобиля, а именно об изъятии. На какой срок — решит суд. Может быть, на месяц или более.

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